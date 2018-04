Das japanische Photovoltaik-Unternehmen hat dafür am Yamakura-Damm in der Präfektur Chiba Solarmodule auf einer 18 Hektar großen Wasserfläche installiert. Es ist Kyocera zufolge bisher die größte Anlage ihrer Art in Japan.Der Projektierer Kyocera TCL Solar LLC hat im März das nach eigenen Angaben größte schwimmende Photovoltaik-Kraftwerk Japans mit einer Leistung von 13,7 Megawatt in Betrieb genommen. Die Anlage schwimmt auf dem Stausee am Yamakura-Damm in der Präfektur Chiba und wurde bereits am 20. März feierlich eingeweiht, wie Kyocera und die Tokyo Century Corporation am Montag mitteilten. ...

