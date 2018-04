Köln, 9. April 2018 (ots) - Die in Köln lebende türkische Pianistin Gülru Ensari wird in diesem Jahr zu sechs Konzerten des WDR Sinfonieorchesters kurze Videoeinführungen auf Türkisch geben. Gepostet werden die Videos auf der Facebook-Seite des WDR Sinfonieorchesters und von Gülru Ensari persönlich. Die Untertitel sind je nach Facebook-Einstellung Deutsch oder Türkisch. Die Form der Einführung passt die junge Pianistin dem jeweiligen Konzertprogramm an, mit Klangbeispielen am Klavier oder am Tablet. Bis zum Ende des Jahres sind sechs Konzerte im gesamten WDR Sendegebiet ausgewählt worden.



"Wir haben in Nordrhein- Westfalen eine große türkische Community, der wir unsere Konzerte auf diesem digitalen Weg nahe bringen wollen", erläutert Siegwald Bütow, Manager des WDR Sinfonieorchesters.



Das erste Video von Gülru Ensari wird am 12. April 2018 gepostet und verweist auf das Familienkonzert mit Camille Saint-Saëns "Karneval der Tiere", das am 14. und 15. April im Funkhaus am Wallrafplatz in Köln stattfindet. Wer das Konzert nicht vor Ort besuchen kann, kann es über den Live-Stream im Internet verfolgen oder auf WDR3 live hören.



Gülru Ensari gehört zu den erfolgreichsten jungen türkischen Pianisten und hat sich mit interessanten Konzertprogrammen als Solistin und Kammermusikerin einen Namen gemacht. Ihr besonderes Augenmerk für Kammermusik führte sie bereits mit Musikern wie Gautier Capucon, Herbert Schuch, Ilya Gringolts und Mirijam Contzen zusammen. Gülru Ensari wurde in Istanbul geboren und begann mit sechs Jahren ihre musikalische Ausbildung am Staatlichen Konservatorium der Universität ihrer Heimatstadt. Nach ihrem Abitur an der Deutschen Schule Istanbul 2006 schloss sie ihr Studium bei Prof. Meral Yapalı am Istanbuler Konservatorium ab. Als Stipendiatin der Deutschen Schule ging sie an die Hochschule für Musik Köln, wo sie 2012 ihre künstlerische Ausbildung bei Prof. Vassily Lobanov erfolgreich abschloss.



Pressekontakt: Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221 2207122, barbara.feiereis@wdr.de