Uber baut sein Geschäft mit dem Kauf des Elektro-Fahrrad-Vermittlers Jump aus. Das Start-up brachte seit dem Start 2010 über 12 000 E-Bikes in 40 Städten in sechs Ländern auf die Straße. Ein Kaufpreis wurde am Montag nicht genannt.

Die Elektro-Fahrräder von Jump sind nicht auf feste Docking-Plätze angewiesen, sondern können überall abgestellt werden. In Europa kann man den Dienst der Firma über Partner in Brighton in England und sowie im polnischen Krakow und dem tschechischen Brno nutzen.

Der Fahrdienst-Vermittler treibt mit dem Zukauf seine Vision voran, auch andere Transportwege über Autos hinaus abzudecken. Das Jump-Angebot kann unter anderem dem Mitfahrdienst Uber Pool zugute kommen, bei dem mehrere Fahrgäste, die in einer Richtung unterwegs sind, sich einen Wagen teilen und zum Teil unterwegs zusteigen. Es war bereits durch eine Partnerschaft teilweise in die Uber-Plattform eingebunden./so/DP/he

AXC0219 2018-04-09/17:41