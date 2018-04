Der Kurs der türkischen Lira befindet sich weiter im freien Fall. Der Euro steigt über den Wert von 1,23 US-Dollar und somit.

Der Kurs des Euro hat am Montag merklich zugelegt und ist über 1,23 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2329 Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte sie zeitweise noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2304 (Freitag: 1,2234) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8127 (0,8174) Euro.

Der Eurokurs hatte um die Mittagszeit plötzlich zugelegt. "Einen fundamentalen Grund für die Kursgewinne gab es nicht", sagte Ulrich Leuchtmann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...