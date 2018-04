Liebe Leser,

dass privatwirtschaftliche Unternehmen den Strommarkt beherrschen, ist für die meisten Deutschen inzwischen zur Normalität geworden. Dabei ist es gar nicht mal so lange her, dass der Strom noch von staatlichen Unternehmen kam. Erst im Jahre 1998 wurde der Strommarkt "liberalisiert". Das sollte zu niedrigeren Preisen für den Endkunden führen. Doch zum zwanzigjährigen Jubiläum kostet die Kilowattstunde Strom so viel wie nie zuvor. Doch trotz der gestiegenen Preise sind laut ... (Johannes Weber)

