Laut ihrem Ministerium hat sich Justizministerin Barley nicht zum Fall Puigdemont geäußert. Einen entsprechenden Medienbericht dementiert es.

Das Bundesjustizministerium hat Äußerungen von Ressortchefin Katarina Barley in der "Süddeutschen Zeitung" über den Fall des katalanischen Separatisten-Chefs Carles Puigdemont dementiert. "Es gab kein Interview oder sonst wie autorisierte Statements meiner Ministerin", sagte ein Sprecher Barleys am Montag in Berlin. Die Ministerin habe stets erklärt, zu dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig-Holstein über den Auslieferungsantrag der spanischen Justiz nicht Stellung zu nehmen. In Barcelona kündigte der Präsident des Regionalparlaments, Roger Torrent, für kommenden Freitag einen neuen Versuch an, einen Nachfolger Puigdemonts als Chef der Regionalregierung zu wählen.

