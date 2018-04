Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dabei den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Duma verurteilt. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Wie der russische Präsident auf die Klage Merkels reagiert hat, sagte Seibert nicht. Bei den anderen Themen des Telefonats hingegen seien sich Merkel und Putin weitestgehend einig gewesen, so der Regierungssprecher. So müssten die Minsker Vereinbarungen zügig und vollständig umgesetzt werden, der Waffenstillstand in der Ostukraine eingehalten und der Austausch der Gefangenen durchgeführt werden. "Sie betonten, wie wichtig es ist, die gemeinsame Arbeit im Normandieformat fortzusetzen", sagte Seibert über das Telefonat von Merkel und Putin.