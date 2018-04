Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta033/09.04.2018/17:35) - S IMMO wurde heute informiert, dass die Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group ihre Anteile an der S IMMO AG veräußert hat.



Ebenso wurde S IMMO informiert, dass die Familie Benko Privatstiftung durch die von ihr (indirekt über SIGNA Holding GmbH) kontrollierte SIGNA 2018 Eins GmbH heute 4.869.681 Aktien an der S IMMO AG von der Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group erworben hat und dass es bezüglich der Beteiligungsmeldung der Familie Benko Privatstiftung vom 28.12.2017 samt Änderungsmeldung vom 27.03.2018 zu keinen Änderungen gekommen ist, i.e. insbesondere dass die SIGNA Holding GmbH den Erwerb von 6.832.561 Aktien der S IMMO AG durch die Theos GmbH mit Substanzgenussrechten der Theola Invest GmbH finanziert hat und vom 01.07.2018 bis 15.12.2019 das Recht hat, die von Everest Investment GmbH & Co KG gehaltenen 2.443.770 Aktien an der S IMMO AG und die von der Pavus Immobilien GmbH & Co KG gehaltenen 5.353.425 Aktien an der S IMMO AG zu erwerben. Dementsprechend erstattete die Familie Benko Privatstiftung unter Zusammenrechnung dieser Positionen und des heute erfolgten Beteiligungserwerbs eine Beteiligungsmeldung gemäß den §§ 130-134 BörseG über eine Gesamtposition von 29,14 % an der S IMMO AG.



