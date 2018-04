FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Von den Arbeitsniederlegungen werde insbesondere der Kundenservice bundesweit betroffen sein, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Dies werde sich an dem Tag auf die Servicequalität auswirken.

Die Tarifverhandlungen für die rund 62.000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei dem Bonner Konzern werden in vierter Runde am Mittwoch und Donnerstag in Euskirchen fortgesetzt. Dies sei der letzte vereinbarte Verhandlungstermin.

"Die Denkpause für den Arbeitgeber ist vorbei", sagte Verdi-Streikleiter Peter Praikow laut der Mitteilung. "Mit den Warnstreiks machen die Beschäftigten deutlich: Wir erwarten ein deutlich verbessertes und akzeptables Angebot."

Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden.

April 09, 2018

