»Wir freuen uns sehr, den ESC auch in diesem Jahr wieder als Partner zu unterstützen. Unsere effektvollen Beleuchtungslösungen tragen dazu bei, die Auftritte der Künstler aus aller Welt in unvergessliche und hochemotionale Momente zu verwandeln«, erklärt Hans-Joachim Schwabe, CEO Specialty Lighting bei Osram.

Der Eurovision Song Contest ist mit mehr als 200 Millionen Zuschauern das weltweit größte TV-Unterhaltungsevent. Die diesjährige Ausgabe des Musikwettbewerbs findet vom 8. bis 12. Mai 2018 erstmals in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt. Unter dem Motto »All Aboard!«, das auf Portugals Geschichte als europäische Seefahrernation anspielt, treffen in der Altice Arena Künstler aus insgesamt 43 Ländern aufeinander. Als offizieller Lichtpartner setzt Osram sowohl die beiden Halbfinals am 8. und 10. als auch das große Finale am 12. Mai mit spektakulären Lichtshows in Szene.

Über 800 Entertainment-Leuchten von Osram im Einsatz

Für die spektakuläre Beleuchtung beim Eurovision Song Contest sorgen zahlreiche Produkte von Claypaky, die Entertainmentmarke von Osram. Beim ESC 2018 setzen unter anderem über ...

