Aus dem Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Trotz aller Turbulenzen der letzten Monate scheint das Interesse an Bitcoin und Bitcoin Cash nach wie vor ungebrochen. Bitcoin und Bitcoin Cash dürfen nicht verwechselt werden. Die beiden Krypto-Currencies gehen seit der Abspaltung im vergangenen Jahr getrennte Wege. Für all jene, die an der Kursentwicklung von Bitcoin Cash partizipieren wollen, hat Vontobel mit 21. März 2018 unter der ISIN DE000VL99BC4 das Partizipations-Zertifikat Bitcoin Cash(BCH) USDaufgelegt. Kursgewinne im Basiswert können damit fast 1:1 mitgemacht werden. Das Zerti selbst notiert in EUR und wurde bei einem Kurs von 84,25 EUR emittiert. Zuletzt (Montag, 9. April, 09:30 Uhr) kostete es EUR 56,05, hat also seit einem Launch rund 33...

Den vollständigen Artikel lesen ...