Da war viel mehr drin, DAX kann Kursgewinne nicht verteidigen

Am heutigen Montagvormittag hatte es noch so ausgesehen, als könnte der DAX endlich so etwas wie eine Erholungsrallye hinlegen. Allerdings ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer schnell die Puste aus.

Das war heute los. In der Spitze kletterte der DAX um rund 1 Prozent in die Höhe. Anleger hatten gehofft, dass eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit einsetzen könnte. Außerdem hatte ein gegenüber dem US-Dollar schwächerer Euro die Aktienkurse hierzulande gestützt. Als jedoch der Euro gegenüber der US-Währung stärker wurde, drehte der DAX in die Verlustzone.

Das waren die Tops & Flops. Am Nachmittag konnte sich die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) an die DAX-Spitze setzen. Für den Anteilsschein des Börsenbetreibers ging es zeitweise um rund 2 Prozent nach oben. Dabei kann sich die Deutsche-Börse-Aktie im aktuellen, von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld bereits seit einiger Zeit auszeichnen. Dem Unternehmen kommt die erhöhte Volatilität zugute, nachdem sich die Aktienkurse jahrelang ohne größere Ausbrüche nach oben bewegt hatten.

