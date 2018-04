Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche mit einem kleinen Plus beendet. Der SMI war freundlich in die neue Börsenwoche gestartet und stieg im Verlauf des Vormittags klar über die Schwelle von 8'700 Punkten. Nachdem zuvor eine Entspannung bei den Sorgen um den Handelskonflikt zwischen den USA und China gegeben hatte, sorgte ab dem Mittag eine Dollarschwäche für neue Unsicherheit und lastete europaweit auf den Aktienkursen. Das drückte auch den SMI am Nachmittag nach unten und liess den Index um den Vorwochenschluss pendeln.

Der drohende Handelskrieg sei noch nicht vom Tisch und die Stimmung der Anlegern bleibe wohl noch länger von Vorsicht geprägt, warnten Händler. Der Dollar kam unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump die Importzölle Chinas auf US-Autos kritisiert hatte. China erwägt Kreisen zufolge eine Abwertung des Renminbi, um dies als Druckmittel einzusetzen. In Russland reagierte die Börse am Montag mit einem Kurseinbruch auf die Erweiterung der US-Sanktionsliste. Auf dieser findet sich auch der in der Schweiz aktive Investor Viktor Vekselberg wieder, und die Kurse der Unternehmen, an denen er beteiligt ist, kamen deutlich unter Druck. Zudem überraschte Novartis mit der Ankündigung einer milliardenschweren Übernahme.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,18% höher auf 8'687,08 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,20% auf 1'424,27 Zähler und der breite ...

