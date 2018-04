Die Eurokai GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005706535) will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro zuzüglich eines einmaligen Bonus von 0,50 Euro je Inhaberstamm- und stimmrechtsloser Vorzugsaktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 38,70 Euro für die Vorzugsaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,88 Prozent (ohne Bonuszahlung). Die Hauptversammlung findet am 13. Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...