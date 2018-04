Liebe Leser,

die Beteiligungsgesellschaft Aurelius ist an mehreren Unternehmen beteiligt. Im vergangenen Jahr fanden einige Transaktionen statt, viele davon waren erfolgreiche Verkäufe.

Eine der Beteiligungen von Aurelius ist das Unternehmen "Working Links". Working Links bietet Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen zur Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag an. Die Dienstleistungen richten sich unter anderem an Straffällige. Das Leistungspaket umfasst beispielsweise ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...