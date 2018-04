München (ots) -



Magische Begegnung, spektakuläres Abenteuer, fantastische Kulisse: Seit der Weltpremiere begeistert EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN Publikum und Kritiker gleichermaßen. Im Sommer komplettiert die 50.000 Quadratmeter umfassende Pferdeerlebniswelt das Entertainment-Highlight um ein weltweit einmaliges Freizeit- und Unterhaltungserlebnis.



Zum 100. Mal hob sich der Vorhang für 75 Pferde, über 30 Reiter, 26 Tänzer, Akrobaten und Musiker im magischen Reich EQUILA. Die bewegende Abenteuerreise des Hauptdarstellers Phero und seinem Pferd Arkadash beginnt: Epische Momente, atemberaubende Reitkunst, begeisternde Akrobatik und den berührenden Zauber der Begegnung zwischen Mensch und Pferd erlebten bisher über 100.000 Zuschauer. Auch in der Jubiläumsshow folgen Standing Ovations für die 120-köpfige Show-Crew, eine symbolträchtige Zeremonie und ein großes Dankeschön an München und sein Publikum. "Wir möchten uns dafür bedanken, dass wir hier mit offenen Armen empfangen wurden. Es ist uns gelungen, das Münchner Kulturleben um eine Facette zu bereichern. EQUILA entführt seine Besucher für zweieinhalb Stunden in eine magische Welt. Wir arbeiten mit großer Leidenschaft daran, diese eindrucksvolle Inszenierung und ein besonders emotionales Mittendrin-Erlebnis auf die Bühne zu bringen. Bis zum Sommer wollen wir EQUILA um die 5 Hektar umfassende Pferdeerlebniswelt für die ganze Familie bereichern und so ein Freizeiterlebnis präsentieren, das es nirgendwo sonst gibt", sagt Nikolaus Job, CEO APASSIONATA Park.



100 Shows: EQUILA in Zahlen



100 Shows, das bedeutet auch: Mehr als 210 Tonnen Heu, 75 Tonnen Stroh und 36 Tonnen Kraftfutter wurden im Show-Reitstall von Pferden, Ponys und Eseln verspeist und verbraucht. Das entspricht zum Beispiel bei 210 Tonnen Heu rund 175 aneinander gereihte Kleinwagen. Ferner wurden ca. 120 Liter Nebel während der Shows verblasen. Allein die 22,8 km, die der fliegende Hauptcharakter Phero in 100 Shows über den Köpfen des staunenden Publikums zurücklegte, entsprechen knapp der Strecke von München bis Starnberg. Neben den 2.88 Mio. Pixel auf 1.800 Panels, aus der die imposanten 600 Quadratmeter LED-Leinwand zusammengesetzt ist, wurden außerdem in 100 Shows schon über 500 Leuchtmittel ausgetauscht. Und so gehen mit der nächsten Show auch wieder die Lichter an und der Theaterbetrieb im SHOWPALAST MÜNCHEN weiter. Dieses Mal für die 101 Show von EQUILA.



