Der Luxuskonzern LVMH hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gesteigert. Dafür sorgen insbesondere zwei Bereiche.

Der Umsatz von Frankreichs Luxusgruppe LVMH ist im ersten Quartal 2018 auf 10,9 Milliarden Euro gestiegen, zehn Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Lässt man Wechselkurseffekte außer Acht, beträgt der Anstieg sogar 13 Prozent. LVMH veröffentlich bei den Quartalszahlen lediglich den Umsatz, kein Ergebnis.

Einmal mehr ziehen Mode und Lederwaren die Verkäufe des größten Luxusunternehmens der Welt. In einem immer wieder als reif titulierten Markt schnellte der Umsatz hier um ein Viertel in die Höhe. Mit fast 4,3 Milliarden Euro setzt LVMH hier deutlich mehr um als in jedem anderen seiner wichtigsten Segmente.

