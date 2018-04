Mitten im Handelsstreit mit den USA wird Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag eine Rede auf dem Wirtschaftsforum in Bo'ao halten. Erwartet wird, dass er sich vor den angereisten Regierungsvertretern und Spitzenmanagern zum Handelskonflikt mit den Amerikanern äußert. US-Präsident Donald Trump droht China mit Strafzöllen im Umfang von bis zu 150 Milliarden Dollar. Peking hat bereits angekündigt, sich dagegen zur Wehr setzen zu wollen. Die jährliche Konferenz in Bo'ao auf der südchinesischen Insel Hainan gilt als das asiatische Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos./jpt/DP/fba

