Nach dem Wahlsieg der rechtsnationalen Fidesz-Partei in Ungarn haben die Spitzen der EU mahnende Worte an Ministerpräsident Viktor Orban gerichtet. EU-Ratspräsident Donald Tusk rief Orban am Montag in einem kurzen Glückwunschschreiben auf, eine konstruktive Rolle zu spielen, wenn es um den Erhalt der Einigkeit in der EU gehe. EU-Kommissionsüräsident Jean-Claude Juncker erinnerte Orban zudem an die gemeinsamen Werte der Europäischen Union.

"Die EU ist eine Union der Demokratie und der Werte", sagte ein Sprecher des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in Brüssel. Juncker sei der Auffassung, "dass die Verteidigung dieser Werte eine gemeinsame Pflicht aller Mitgliedstaaten ist, ohne Ausnahme".

Der Sprecher bezog dies auf eine Frage nach Orbans Kampagne gegen den US-Investor und Mäzen George Soros im Wahlkampf. Orban hatte auch die EU immer wieder kritisiert. Seine Partei Fidesz gewann die Parlamentswahl am Sonntag mit 48,8 Prozent der Stimmen unerwartet deutlich.

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, gratulierte Orban ebenfalls, dessen Fidesz zur EVP gehört. Die Grünen und Liberalen im Europaparlament reagierten darauf empört. Damit legitimiere Weber Orbans bösartigen Wahlkampf und dessen Angriff auf den Rechtsstaat, twitterte Liberalen-Fraktionschef Guy Verhofstadt.

Die SPD-Europaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kaufmann erklärte, sie hätte sich ein anderes Ergebnis in Ungarn gewünscht. Orban bleibe für die EU ein schwieriger Partner. Der Chef der Europäischen Linken, Gregor Gysi, sagte voraus, Orban werde seinen Konfrontationskurs mit Abschottungspolitik, Einschränkung von Medienfreiheit und Bürgerrechten fortsetzen./vsr/aha/DP/fba

AXC0260 2018-04-09/19:32