Dank der höheren Risikobereitschaft an den internationalen Finanzmärkten ist der australische Dollar im Verhältnis zum Greenback zum Wochenauftakt deutlich gestiegen. Zuletzt notierte der AUD/USD auf 0,7704 Dollar und damit 0,42 Prozent im Plus, nachdem er in den letzten 24-Handelsstunden ein Tageshoch bei 0,7712 Dollar und ein Tagestief bei 0,7652 ...

