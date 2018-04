Im Kampf um die militärische Vorherrschaft entwickeln die großen Militärmächte autonome Waffensysteme. Die UN wollen ein Wettrüsten verhindern.

Es klingt wie Science Fiction und ist doch längst bittere Realität: Israel hat Selbstmorddrohnen vom Typ Harop getestet, die sich in Kamikazemanier auf den Gegner stürzen.

In Südkorea hat die Firma Dodaam einen Killerroboter zur Grenzsicherung entwickelt, der auf drei Kilometer Entfernung ohne menschliche Hilfe mögliche Gegner unschädlich machen kann.

Die smarte Selbstschussanlage wurde an der Grenze zu Nordkorea getestet und Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar sollen bereits Interesse bekundet haben. Auch Russland, China und die USA basteln unterdessen in ihren digitalen Waffenschmieden - vor allem an autonom operierende Drohnen.

"Wir sprechen nicht über eine Zukunftsvision. Die militärische Nutzung künstlicher Intelligenz steht unmittelbar bevor", warnte der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen auf der Münchener Sicherheitskonferenz im Februar, "und die Nato ist auf diese Art der Kriegsführung überhaupt nicht vorbereitet."

Die Wunderwaffe, die all das möglich macht, heißt künstliche Intelligenz (KI). "Wer immer die Führung bei diesem Thema übernimmt, wird die Welt regieren", prophezeite jüngst Russlands Präsident Wladimir Putin. Kein Wunder, dass China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...