An der Generalversammlung vom 9. April 2018 in Rapperswil wurden die Aktionäre der BELIMO Holding AG über das Ergebnis der Belimo-Gruppe im Geschäftsjahr 2017 informiert, das auf einem breit abgestützten Wachstum und einer soliden Profitabilität basiert. Die Aktionäre haben alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Sie haben einer Dividendenausschüttung von CHF 85.00 pro Aktie zugestimmt. Die Dividendenzahlung wird am 13. April 2018 erfolgen. Die Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017. Alle Verwaltungsräte wurden für eine weitere Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Die Aktionäre haben zudem der Wahl von Frau Sandra Emme als neues Mitglied des Verwaltungsrats zugestimmt. Hans Peter Wehrli wurde als Verwaltungsratspräsident und Martin Zwyssig als Vizepräsident bestätigt. In den Vergütungsausschuss wählten die Aktionäre für die nächste Amtsdauer von einem Jahr Adrian Altenburger, Sandra Emme und Martin Hess. Proxy Voting Services GmbH (Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und KPMG AG als Revisionsstelle ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Der Vergütungsbericht 2017 mit den Vergütungen für das Geschäftsjahr 2017 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung angenommen. Die fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und die fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 wurden genehmigt. Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von CHF 580 Millionen und beschäftigt rund 1'600Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com (http://www.belimo.com) abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Beat Trutmann, CFO Telefon +41 43 843 62 65 Agenda Dividendenzahlung 13. April 2018 Publikation Halbjahresbericht 2018 6. August 2018 Publikation Umsatzzahlen 2018 24. Januar 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018/ Medien- und Finanzanalystenkonferenz 11. März 2019 Generalversammlung 2019 1. April 2019 Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100133/R/2182743/842995.pdf)



