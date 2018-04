Der Westen wirft dem Assad-Regime vor, in Syrien erneut Giftgas eingesetzt zu haben. Trump will noch am Montag über eine Reaktion entscheiden.

Präsident Donald Trump hat am Montag eine rasche Entscheidung über eine Reaktion der USA auf den mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz gegen syrische Rebellen angekündigt. Er berate sich mit führenden Militärs und werde vermutlich noch im Laufe des Tages über eine Antwort entscheiden, sagte Trump.

Zuvor hatte der Westen den Druck auf Syrien und dessen Verbündeten Russland erhöht. Die Bundesregierung sprach von einem abscheulichen Vorgehen der Regierung in Damaskus. Bei dem Angriff wurden nach Angaben von Zeugen und Hilfskräften 60 Menschen getötet und rund 1000 verletzt. Experten erklärten, möglicherweise seien gleich mehrere Kampfstoffe eingesetzt worden.

Er werde seine Entscheidung "sehr schnell" treffen, sagte Trump vor einer Kabinettsitzung. Auf die Frage nach einem Militäreinsatz sagte er: "Nichts ist ausgeschlossen". Man werde herausfinden, "ob es Russland, Syrien, Iran oder alle zusammen waren". Es handle sich um einen "abscheulichen Angriff" auf Zivilisten. Syrien und Russland haben jede Verantwortung für den Angriff am Samstag zurückgewiesen.

Trump hatte bereits am Sonntag mit Vergeltung für den Angriff in Duma gedroht. Dafür werde "ein hoher Preis zu zahlen" sein. Auf Twitter nannte er Syriens Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...