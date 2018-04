Credit Suisse senkt Ziel für Deutsche Bank - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Ernennung von Christian Sewing zum neuen Konzernchef von 15 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Ein Chefwechsel sei weithin erwartet worden, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Wirkliche Neuigkeiten seien daher eher der Zeitpunkt und der Name des Kandidaten. Er kürzte seine mittelfristigen Gewinnschätzungen für das Bankhaus - unter anderem wegen der strategischen Unsicherheiten.

Macquarie hebt Wirecard auf 'Neutral' und Ziel auf 87,26 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Wirecard von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 39,88 auf 87,26 Euro angehoben. Der Zahlungsabwickler sei sehr gut positioniert, um von den aktuellen Branchentrends zu profitieren, schrieb Analyst Bob Liao in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 und 2019 um 11 beziehungsweise 18 Prozent.

Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 127 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 130 auf 127 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne dürfte auch im ersten Quartal ihre Umsätze gesteigert haben, allerdings nur dank relativ schwacher Vorjahreswerte, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des bestehenden Preisdrucks und relativ hoher Bewertungen sei für den Sektor kein Frühlingserwachen zu erwarten. Für Henkel reduzierte der Experte seine 2018er- und 2019er-Gewinnprognosen (EPS).

Goldman senkt Ziel für Airbus auf 118 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 119 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für die Auswirkungen von Währungseffekten bei europäischen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen an. Ökonomen der US-Bank rechneten damit, dass sich die schwache Entwicklung des US-Dollars in diesem Jahr fortsetzen werde. Für den Flugzeugbauer Airbus sei der Effekt bedeutend - wenngleich sich dies durch Absicherungsgeschäfte nur verzögert auswirke.

Goldman senkt Ziel für Gerresheimer auf 65 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gerresheimer vor Zahlen zum ersten Quartal von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Reihe von Faktoren - unter anderem Währungseffekte - führe bei dem Hersteller von Spezialverpackungen zu niedrigeren Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) für die Jahre bis 2022, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Änderungen seien allerdings nicht bedeutend.

NordLB hebt Ziel für Nordex auf 11,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Nordex von 9,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Fechner stellte in einer am Montag vorliegenden Studie auf die erfreuliche Entwicklung der Auftragseingänge des Windkraftkonzerns im ersten Quartal ab.

Morgan Stanley hebt General Motors auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat General Motors (GM) von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 48 US-Dollar angehoben. Der Autohersteller könnte von einer steigenden Nachfrage nach Pickup-Fahrzeugen im Zuge der geplanten Investitionen in die US-Infrastruktur profitieren, schrieb Analyst Adam Jonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv komme bei GM hinzu, dass die Aktien nach dem jüngsten Ausverkauf attraktiver bewertet seien.

JPMorgan startet JCDecaux mit 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux mit "Underweight" aufgenommen. Bei dem Werbekonzern habe er zunehmend Sorge, dass größere schuldenfinanzierte Transaktionen die Bilanz zu sehr strapazieren könnten, schrieb Analyst Christian Crosby in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Commerzbank hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 46 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gepaart mit einer konservativen Bewertung des Immobilienportfolios bringe die scheinbar unaufhaltsame Aufwertung des Berliner Wohnungsmarktes in den nächsten Jahren ein deutliches Aufwärtspotenzial für den Nettovermögenswert des Immobilienunternehmen mit sich, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem sei reichlich Geld für wertschaffende Zukäufe verfügbar.

Barclays senkt Tele-Columbus-Ziel auf 10,30 Euro - 'Overweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tele Columbus von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kabelnetzbetreiber dürfte in den kommenden fünf Jahren im Branchenvergleich relativ stark wachsen, schrieb Analyst Daniel Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognose für 2018 habe er jedoch leicht reduziert. Die Aktie sei nach dem jüngsten Rücksetzer günstig zu haben./edh

