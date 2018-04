HERZOGENAURACH (IT-Times) - Die adidas AG will ihr Online-Business weiter ausbauen und die Anzahl der Marken-Stores in den kommenden Jahren weltweit verkleinern. In den nächsten Jahren will der deutsche Marken-Sportartikel-Produzent mit den drei Streifen weltweit Geschäfte schließen, um sich mehr auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...