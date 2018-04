Baar (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft New Value muss eine Wertberichtigung vornehmen. Grund ist laut Mitteilung vom Montagabend, dass bei Portfoliounternehmen in den kommenden Monaten wichtige Entscheidungen in der Ausgestaltung nötiger Finanzierungsrunden und organisatorischer Strukturen anstehen. Die Unsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...