V90 entscheidend für datenintensive 6K-, 4K-, Motion JPEG- und MPEG-4-Videoaufnahmen mit hoher Bit-Geschwindigkeit

Unternehmen bestätigt auch den Lieferbeginn des CFast und SD USB 3.1, Gen. 2 Kartenlesegeräts mit Zweifach-Stecker

NAB ProGrade Digital, gegründet mit dem Ziel, die hochwertigsten professionellen digitalen Speicherkarten und Workflow-Lösungen zu liefern, kündigt seine erstklassige Linie digitaler V90-Speicherkarten an ein Schritt höher auf der Leistungskurve, um eine nachhaltige Lesegeschwindigkeit von bis zu 250 MB/Sekunde und eine nachhaltige Schreibgeschwindigkeit von bis zu 200 MB/Sekunde zu erreichen. Die ProGrade Digital V90-Speicherkarte SDXC UHS-II, U3, Klasse 10 ermöglicht Spitzenleistungen für hochkarätige, spiegellose Top-DSLR Camcorder und digitale Cinema-Kameras somit für Kameras, die unglaublich voluminöse Datenströme produzieren und daher Speicherkarten mit hohem Format erfordern. Diese gesteigerte Leistung sichert eine raschere Erfassung der Aufnahmen während einer datenintensiven Verarbeitung, vor allem für die Panasonic GH5S, Panasonic AU-EVA1 und Canon Cinema EOS Linien sowie die Canon Cinema EOS 5D Mark IV. ProGrade Digital SDXC UHS-II V90-Speicherkarten mit einem Speichervolumen von jeweils 64 GB, 128 GB und 256 GB sind ab Anfang Mai im Handel erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180409006382/de/

ProGrade Digital announces V90 premium line memory cards-sustained read up to 250MB/second, sustained write up to 200MB/second. ProGrade Digital SDXC UHS-II, U3, Class 10, V90 brings peak performance to DSLR, mirrorless, camcorder and digital cinema that produce incredibly rich data streams and require more from a memory card. (Photo: Business Wire)