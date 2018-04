FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist das nachbörsliche Geschäft am Montagabend von einem SDAX-Wert dominiert worden. Die Deutsche Beteiligungs AG hatte nach Xetra-Schluss vor einem Gewinneinbruch im zweiten Geschäftsquartal gewarnt. "Das kam nicht gut an", sagte der Marktteilnehmer. Bei hohen Umsätzen wurde der Titel 10 Prozent schwächer gestellt. Anders die Aktie der Bayer AG, die 2,2 Prozent fester getaxt wurde. Laut Kreisen erhält das Unternehmen von den US-Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutgiganten Monsanto.

Der frisch gebackene Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, äußerte sich am Abend im ZDF. Der Manager sagte, die Bank wolle "in Deutschland klarer Marktführer in allen Bereichen sein und eine der führenden europäischen Investmentbanken bleiben." Allerdings müssten die Erträge gesteigert werden. Der Wert wurde 0,5 Prozent leichter gestellt, was der Händler aber nicht notwendigerweise mit den Sewing-Äußerungen in Verbindung bringen wollte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.235 12.262 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 09, 2018 16:35 ET (20:35 GMT)

