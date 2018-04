Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Studenten einer der weltweit renommiertesten Hochschulen aus Hangzhou in Chinas südöstlicher Provinz Zhejiang nehmen an den ersten internationalen Drachenboot-Meisterschaften der Elite-Hochschulen (International Elite University Dragon Boat Championships) teil. Der Wettkampf, welcher am 27. März im Rahmen der traditionellen Ruderrennen auf dem Jinsha Lake in Hangzhou durch die Zhejiang-Universität veranstaltet wurde, verzeichnete 15 Teams, darunter aus Oxford, Harvard, Stanford und dem Massachusetts Institute of Technology.



"Die Drachenboot-Meisterschaften eignen sich für uns hervorragend, um auf uns aufmerksam zu machen", erklärt Li Min, Leitung des Büros für internationale Beziehungen. "Hinsichtlich der internationalen Beziehungen verfügen wir über eine Plattform, um uns besser kennenzulernen und miteinander über das Medium Sport zu kommunizieren."



Mit 180 Partnern weltweit schickt die Hochschule jährlich über 3.000 Bachelor-Studenten zum Studium ins Ausland und zählt über 6.000 internationale Studenten. Über eine Reihe an Initiativen zielt die Universität, welche durchweg zu den besten Hochschulen Chinas zählt, darauf ab, internationale Referenzen weiter auszubauen.



Anna Wang Roe zufolge, Professorin der Medizinischen Fakultät Yale, war es der Teamgeist, der sie überzeugt hat, ihr Institut für Neurowissenschaften und Technologie an der berühmten Universität aus dem Jahre 1897 einzurichten.



"Ich habe mir zahlreiche unterschiedliche Universitäten in China angeschaut, aber meine Entscheidung fiel auf Zhejiang, weil diese Hochschule in den Bereichen Technik und Medizin hervorsticht, über starke Partnerkliniken und außerordentlich gute Studenten verfügt", so Roe.



Die Universität erhofft sich durch eine wegweisende Forschung, eine Vielzahl an internationalen Partnerschaften und modernste Einrichtungen das Interesse ausländischer Studenten für den neuen internationalen Campus zu wecken. "Mit dem Ziel pädagogische Philosophien aus Ost und West in eine Symbiose zu bringen, wurde das Institut 2016 eröffnet - die Studentenpopulation sollte durch 4.000 Studierende erweitert werden", erläutert HE Lianzhen, Dekan Haining International Campus.



Die Hochschule bietet binationale Studienabschlüsse in Kooperation mit der University of Edinburgh in Schottland (Biomedizinische Wissenschaften) und der UIUC in den Vereinigten Staaten (Ingenieurwesen) an. Nach einem vierjährigen Studiengang, der von Lehrkräften beider Hochschulen abgehalten wird, verfügen die Studenten über einen binationalen Abschluss.



Wieder am Jinsha Lake erklärt der 20-jährige MIT Chemie-Student Darnell Granberry, dass ihn sowohl die Stadt als auch die Universität beeindrucke. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, in Zhejiang zu studieren, wenn er nicht in Boston eingeschrieben wäre, antwortet er "wenn ich es einrichten könnte, ganz sicher".



Bildanhänge/Links:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=309833



OTS: Zhejiang University newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130212 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130212.rss2



Pressekontakt: Frau Wang Tel.: +86-10-63074558