SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil präsentiert Ideen zur Partei-Erneuerung. Schnell wird deutlich, wie schwer die Neuerfindung der SPD werden wird.

Lars Klingbeil hat sich einen hippen Ort ausgesucht. Im "Telefónica Basecamp" in Berlin-Mitte stellt der SPD-Generalsekretär am Montagabend seinen Plan zur Renaissance der SPD vor. Das Basecamp rühmt sich, eine der "wichtigsten Plattformen für digitale Kompetenz" zu sein. Holztische, Gemälde zur künstlichen Intelligenz und Designer-Lampen sollen davon zeugen: Hier ist der technologische Fortschritt zuhause.

Fortschritt - da will ich auch die SPD wieder hin. Weniger hasenfüßig, wieder mehr zukunftsgewandet will die Partei wieder sein. Alles an diesem Abend soll deshalb cool und digital aussehen.

SPD-Generalsekretär Klingbeil tigert auf einer flachen Bühne mit einem Headset vor seinen Parteifreunden auf und ab, die er aufgrund seiner Größe nicht mal bräuchte. Als allererstes weist er darauf hin, dass der Abend natürlich auf "Facebook Live" und auf SPD.de "gestreamed" werde und unter dem Hashtag "SPDerneuern" getwittert werden darf.

Dann redet Klingbeil Klartext. Die Wahlniederlage vom 24. September sei "der Tiefpunkt in der Geschichte der SPD" gewesen. Die Gründe für das Wahldesaster? Vielfältig: Die Partei sei zu sprunghaft gewesen, habe "keine Orientierung geben können, weil sie orientierungslos war."

Statt großer Ideen habe sie sich im "Klein-Klein verheddert". Immer wieder habe sie versprochen, sich zu erneuern, "aber dann immer wieder neue Ausreden gefunden", warum das dann gerade noch nicht ginge, so Klingbeil.

Nun, im vierten Anlauf, soll wirklich erneuert werden. Am Montag hat die SPD-Spitze deshalb ein "Arbeitsprogramm" zur Erneuerung der Partei beschlossen: In "Debatten-Camps" sollen bis zum Parteitag 2019 vier Schlüsselthemen diskutiert werden.

In "Barcamps" (zu ...

