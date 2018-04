Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja stellte die Echtheit des mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien in Frage - und warnt die USA vor einer Einmischung.

Russland hat den Vereinigten Staaten im Konflikt in Syrien das absichtliche Anheizen von internationalen Spannungen vorgeworfen. Die USA wüssten nicht, was sie tun und bewegten die Welt hin zu einer "gefährlichen Schwelle", warnte der russische UN-Botschafter Wassily Nebensja bei einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats am Montag.

Debattiert wurde dabei über einen mutmaßlichen Giftgasangriff am Wochenende im syrischen Duma. Ein US-Militärschlag gegen Syrien würde nach russischer Darstellung "schwerwiegende Folgen" haben. Dies sei der US-Regierung von Präsident Donald Trump bereits mitgeteilt worden, so Nebensja.

Nebensja bekräftigte Russlands Ansicht, es habe keinen chemischen Angriff gegeben. Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern warf er vor, den USA "blind" in deren Annahmen gefolgt zu sein.

Eine Aufklärungsmission der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) solle nach Damaskus geschickt werden, so Nebensja. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...