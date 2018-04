Tausende Fluggäste müssen am Dienstag am Boden bleiben. Wegen eines Warnstreiks von Flughafenmitarbeitern an vier deutschen Flughäfen streichen die Lufthansa und die Billig-Tochter Eurowings die meisten ihrer Flüge von und nach Bremen und Hannover. Ob Flüge anderer Fluggesellschaften am Dienstag ausfallen werden, war am Montagabend noch nicht klar. Auf jeden Fall müssen Fluggäste lange warten, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi, die zum Ausstand aufrief. Lufthansa-Fluggäste können ihr Ticket gegen eine Bahnkarte umtauschen oder ihren Flug kostenlos verschieben.

Die Flughafenmitarbeiter streiken als Teil von laufenden Tarifverhandlungen zwischen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und ihren Arbeitgebern, dem Bund und Kommunen. Nicht arbeiten werden Abfertigungspersonal und Flughafenfeuerwehrleute in Bremen, den Drehkreuzen Frankfurt und München, sowie in Köln. Die Gewerkschaft Verdi fordert für ihre 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn./asg/DP/zb

ISIN DE0008232125

AXC0010 2018-04-10/05:34