"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Asselborn/Orban:

Am Morgen nach dem Wahlsieg Viktor Orbáns in Ungarn sprach der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn von einem "Wertetumor", den es zu "neutralisieren" gelte. Hat er auch nur eine Zehntelsekunde lang darüber nachgedacht, aus wessen politischem Wortschatz der Vergleich von politischen Gegnern, Fremden oder sonst irgendwie Anderen mit Krankheiten stammt? Dieser Griff in den verbalen Werkzeugkasten des Totalitarismus ist skandalös und eigentlich ein Rücktrittsgrund; das wenigste wäre es, in Budapest um Entschuldigung zu bitten. Leider steht Asselborn stellvertretend dafür, wie reflexhaft, gedanken- und maßlos ein großer Teil jener Europäer auf Orbán reagiert, denen dessen nun schon seit acht Jahren anhaltender Erfolg wachsende Kopfschmerzen bereitet./zz/DP/fba

AXC0014 2018-04-10/05:35