Von Anfang an stand fest, dass nur ein besonders hochweißes Kartonmaterial wie Algro Design von Sappi für die Verpackungen in Frage kam. Das erforderliche Oberflächenpotenzial und die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften von Algro Design schaffen es, die nordischen Werte von Reinheit, Minimalismus und Natürlichkeit optimal wiederzugeben. So ist ein rundum stimmiges Designkonzept um den markanten Strahlenkranz aller "Wheel of Light"-Verpackungen entstanden.

"Eine aufmerksamkeitsstarke und zugleich minimalistische Verpackung zu realisieren, deren zusätzliche Feinheiten und technische Extras bei jedem weiteren Blick einen neuen Zauber erzeugen, ist die hohe Kunst in der Verpackungsentwicklung", sagt Marcel Heinze, Key Account Manager Sales Premium Packaging bei Edelmann. Im scheinbar schlichten Design steckt die technische Herausforderung. Eine raffinierte Mikroprägung auf jeder Lumene-Verpackung reflektiert ein strahlendes, natürliches Licht, je nachdem von welcher Richtung man auf die Verpackung blickt. Das wirkt natürlich, edel und hochwertig und spricht die Sinne des Betrachters an.

Für Lumene ist die Idee hinter dem neuen Faltschachtelkonzept eine Hommage an die unberührte Natur, das reine arktische Wasser und das besondere nordische Licht, das in den Sommermonaten fast nie untergeht: "Licht ...

