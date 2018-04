Zürich - Wir konsumieren auf Rekordniveau, doch zeigt eine repräsentative Umfrage auch: Für neun von zehn Menschen ist es ein Thema, ihren Konsum zu reduzieren. Insbesondere jüngere Menschen sehen ihr eigenes Konsumverhalten kritisch.

In der Schweiz konsumieren wir, als gäbe es kein morgen: Wir kaufen mit die schwersten Autos in Europa, gönnen uns doppelt so viele Flugreisen wie die Nachbarn und produzieren pro Kopf mehr Abfall als jedes andere Land. Gleichzeitig überlegen sich neun von zehn Menschen, ihren Konsum bewusst zu reduzieren, oder haben dies schon getan. In der Romandie sind es gar 19 von 20. Dies hat eine repräsentative Umfrage bei über 1000 Menschen in allen Landesteilen ergeben, die GfK im Auftrag des WWF Schweiz durchgeführt hat.

Eine Motivation für reduzierten Konsum sticht heraus: Geld sparen (44%). Immerhin jede fünfte will die Umwelt schonen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...