Vor der Klausur des Bundeskabinetts hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ein Machtwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Disziplin in ihren eigenen Reihen gefordert. Es gebe Unions-intern derzeit harte Kontroversen, sagte der niedersächsische SPD-Chef der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Flitterwochen sehen anders aus", meinte er. "Was beispielsweise die Bundesminister Seehofer und Spahn machen, empfinde ich nicht in erster Linie als einen Affront gegenüber dem Koalitionspartner SPD, sondern gegenüber der Bundeskanzlerin", betonte Weil. "Meine Hoffnung ist, dass die Bundeskanzlerin selbst dafür sorgt, dass die Regierung zügig an die Arbeit geht und auch als Team auf dem Platz steht."

Er habe vor allem bestimmte Äußerungen der Minister Horst Seehofer (CSU/Inneres) und Jens Spahn (CDU/Gesundheit) als störend empfunden. Seehofer hatte mit seiner Aussage "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" für eine öffentliche Kontroverse gesorgt. Spahn sorgte mit Äußerungen wie, mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht", und mit Kritik an zu vielen rechtsfreien Zonen in Deutschland für Debatten. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kritisierte, den beiden gehe es "viel zu sehr um Eigenprofilierung".

Das Kabinett mit den 15 Ministern von CDU, CSU und SPD trifft sich Dienstag und Mittwoch im brandenburgischen Schloss Meseberg. Weil betonte, von dem Treffen erwarte er keine Patentrezepte, aber ein Arbeitsprogramm der Regierung, wann welche Vorhaben in den nächsten Monaten umgesetzt werden sollen./rek/DP/zb

