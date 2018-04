Während Deutschland bei der Digitalisierung im Mittelalter verweilt, flüchten Unternehmen zunehmend aus der Onlinewerbung. Das ist kein Widerspruch, denn auch Facebook hat das Vertrauen der Werber nicht verdient.

Ein überraschendes Zeugnis stellte jüngst der Digital-Index von Euler-Hermes Deutschland aus: Demnach liegt unser Land bei der digitalen Transformation nach den USA weltweit auf Rang zwei im Hinblick auf Infrastruktur, Vernetzung und digitalen Bildungsgrad. Auch wenn es nicht so viele globale Digital Player wie in den USA gibt, verfüge Derutschland über eine "solide Logistik-Infrastruktur", einen "hohen Vernetzungsgrad" und gutes Grundlagenwissen, sagt Georges Dib, Research-Experte bei Euler-Hermes und einer der Studienautoren.

Dieses Ergebnis steht in krassem Widerspruch zur Realität. Eine "New Work"-Studie der BWA Akademie kommt zum Schluss, dass die Mehrheit der Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft mit der fortschreitenden Digitalisierung mehr oder weniger überfordert ist. 28 Prozent seien völlig überfordert, weitere 61 Prozent teilweise. Demnach stoßen nicht weniger als 89 Prozent der deutschen Manager beim Thema Digitalisierung an ihre Grenzen.

Ein noch düstereres Bild zeichnet der Digital-Experte Semih Aridogan. Infolge Missmanagements, fehlenden Tools und mangelhafter Infrastruktur sowie einem gewaltigen Mangel an qualifizierten Talenten sieht er Deutschland im digitalen Mittelalter. Nach seiner Auffassung versagt Deutschland bei der digitalen Innovation.

Die deutschen CEOs und Chief Marketing Officer (CMOs) zeigen sich für die Zukunft schlecht gerüstet. Nach der CMO-Studie 2017 (Facit und Serviceplan) sind nur sechs Prozent der Meinung, dass ihre Unternehmen genug für die Ausbildung und Vorbereitung künftiger CMOs tun. Und nur zehn Prozent bestätigen, dass die Fäden für die Transformation beim CMO zusammenlaufen.Da wundert es wenig, dass fast zwei Drittel der Unternehmen nicht imstande sind, konkrete Maßnahmen aus datenbasierten Insights abzuleiten. Das ist das Ergebnis der Studie "Future Ready" der Digitalagentur Wunderman. Drei Viertel der Unternehmen hätten zwar entsprechende Technologien im Einsatz, doch die Abteilungen arbeiten völlig isoliert. Joachim Bader, CEO bei Wunderman: "Wer es nicht schafft, digitale Technologien wirksam einzusetzen, um den Konsumenten spürbare Vorteile zu bieten, wird über kurz oder lang an Relevanz verlieren."

Noch dramatischer formuliert es Randall Rothenberg, ...

