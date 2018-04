Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping kündigt Zollsenkungen auf Autos und größeren Marktzugang im Finanz-, Versicherungs- und Automobilsektor an.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine weitere Öffnung seines Landes versprochen. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts mit den USA stellte der Präsident am Dienstag in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Boao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Der Finanzsektor soll weiter geöffnet und Beschränkungen für Beteiligungen ausländischer Firmen insbesondere in der Autoindustrie gelockert werden.

"China beschreitet eine neue Phase der Öffnung", sagte Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf der Eröffnungszeremonie des Forums. Bestandteile dieses Maßnahmenkatalogs kursieren schon seit einigen Monaten und wurde von verschiedenen Ministerien zu unterschiedlichen Anlässen angekündigt, wie zum Beispiel dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump letzten November. Wie immer nannte Xi kein konkretes Umsetzungsdatum, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...