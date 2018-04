Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LEBENSVERSICHERUNGEN - Die Finanzaufsicht Bafin will Höchstgrenzen für die Belastung der Kunden in der Lebensversicherung durch Vertriebskosten durchsetzen. Das betrifft vor allem Provisionen. Künftig sollen Versicherer regulär höchstens 2,5 Prozent der insgesamt vom Kunden während der Laufzeit eines Vertrages zu zahlenden Beiträge für Provisionen an Makler und Vertriebsorganisationen ausgeben dürfen. Außerdem dürfen Versicherer weitere 1,5 Prozent aufgrund vorher festgelegter Qualitätskriterien vom Kundenkonto wegüberweisen: Vermittler, die mit einer geringen Kündigungsquote, wenig Beschwerden und nachweislich zufriedenen Kunden aufwarten können, kämen so auf insgesamt 4 Prozent Entgelt für ihre Dienste. Wenn der Versicherer einem Vermittler darüber hinaus Dienstleistungen für IT, Marketing oder anderes vergütet, darf das die Summe nicht übersteigen, die ein fremder Dienstleister verlangen würde. (SZ S. 19)

WOHNUNGSBAU - Die Bundesregierung will den sozialen Wohnungsbau mithilfe einer Grundgesetzänderung forcieren. Mit dem neuen Artikel 104d soll dem Bund die Möglichkeit eröffnet werden, den Ländern künftig Finanzhilfen für gesamtstaatlich wichtige Investitionen der Länder und Gemeinden in diesem Bereich zu gewähren. Dadurch werde dem Mangel an preiswertem Wohnraum entgegengewirkt, heißt es in dem Referentenentwurf, welcher der FAZ vorliegt. (FAZ S. 17)

DIESEL - In der Bundesregierung zeichnet sich ein schärferer Kurs gegen die Autohersteller beim Thema Diesel-Nachrüstung ab. Auf ihrer Klausurtagung in Meseberg will die Koalition außerdem über eine Verlängerung der Förderung für Elektroautos diskutieren. Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), sprach sich am Montag für eine Ausdehnung der staatlichen Förderung aus. "Die Förderung wirkt, es wäre wünschenswert, wenn sie länger zur Verfügung stünde", sagte er beim zweitägigen Future Mobility Summit des Tagesspiegels auf dem Euref-Campus in Berlin. (Tagesspiegel)

EU-AGRARPOLITIK - Wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU könnte der Etat für die gemeinsame Agrarpolitik um 15 Prozent sinken. Davon geht die EU-Kommission aus. Das Agrar-Budget mit rund 400 Milliarden Euro über sieben Jahre ist der größte Posten im EU-Haushalt. Der Widerstand gegen die Kürzungen wächst. (Handelsblatt S. 11)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) denkt intensiv über ein neues - und bislang noch umstrittenes - Instrument zur Bereitstellung von Liquidität nach. Damit soll die Restrukturierung und Abwicklung angeschlagener Banken im Euro-Währungsraum erleichtert werden. Nach Informationen der Börsen-Zeitung könnten Kreditinstitute, die sich in Abwicklung befinden, unter bestimmten Bedingungen vorübergehend von der Zentralbank mit Geld versorgt werden. Denn es wird erwogen, mit einer sogenannten "Eurosystem Resolution Liquidity" eine Lücke in den Vorgaben für die Sanierung und Abwicklung von Euro-Geschäftsbanken zu schließen - und somit Liquiditätsengpässe von Banken in Schieflage zu verhindern. (Börsen-Zeitung S. 2)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank fordert die Fusion von Aufsichtsbehörden. Buba-Vorstand Andreas Dombret macht sich für eine Reform des europäischen Finanzsystems stark. Die Bankenaufsicht müsse mittelfristig aus der EZB herausgelöst und mit der EU-Bankenbehörde Eba fusioniert werden, forderte er. So könne Interessenkonflikten vorgebeugt werden. (Handelsblatt S. 26)

HARTZ IV - Hartz-IV-Empfänger sollen ihr erarbeitetes Vermögen nicht länger antasten müssen, bevor sie die Grundsicherung in Anspruch nehmen können. Das fordert der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. "Umbrüche im Erwerbsleben von Menschen dürfen nicht mehr zu Unsicherheit und gar Abstiegsangst führen", sagte Schäfer-Gümbel. "Die Betroffenen müssen das Erarbeitete behalten dürfen - sei es ein Haus, eine Wohnung oder sonstiges Eigentum." (Tagesspiegel)

TEILZEIT - DGB-Chef Reiner Hoffmann hat die Bundesregierung aufgefordert, bei der Kabinettsklausur in Meseberg sofort grünes Licht für das geplante Rückkehrrecht von einem Teilzeit- in einen Vollzeitjob zu geben. "Das Rückkehrrecht ist eines von mehreren wichtigen Vorhaben, die rasch vorgelegt und umgesetzt werden müssen", sagte Hoffmann. Vor allem Frauen steckten in der Teilzeitfalle fest. Sie bekämen mit dem Rückkehrrecht endlich eine Perspektive. "Für Unternehmen, die sich über Fachkräftemangel beschweren, ist dieses Recht eine Möglichkeit, genau diesen Mangel zu bekämpfen", sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). (Rheinische Post)

BREXIT - Der frühere britische Regierungschef Tony Blair warnt vor den Folgen des Brexit für den Frieden in Nordirland. "Der Brexit bedeutet für die dem Friedensprozess zugrundeliegende Idee eine Herausforderung. Und ein Kernelement ist eine offene Grenze", sagte Blair am Vorabend des 20. Jahrestages des Karfreitagsabkommens. (Welt)

