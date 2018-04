The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0173730 LANDWIRT.R.BK 11/18AD MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DG4T5S1 DZ BANK IS.A593 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T5T9 DZ BANK IS.A594 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19SS0 DT.BANK MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2CT7 LB.HESS.-THR.IS.04/2012 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3EZ8 LB.HESS.-THR.IS.04/2012 BD00 BON EUR N

CA BO66 XFRA DE0001141661 BUNDESOBL.V.13/18 S.166 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000DG4T2R0 DZ BANK IS.A490 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLR5 DZ BANK IS.E.8212 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW2038 LAND NRW SCHATZ12 R1219 BD01 BON EUR N

CA XFRA US472319AK86 JEFFERIES GROUP 2018 BD01 BON USD N

CA ECHB XFRA US279158AD13 ECOPETROL 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US775109AK78 ROGERS COMMUNIC. 2018 BD02 BON USD N

CA CILL XFRA XS0501648371 LAFARGE 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0616395199 ADECCO INTL FINL S. 11/18 BD02 BON EUR N