FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UFUB XFRA CH0000474541 UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P 0.530 EUR

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.081 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.707 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.198 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.155 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.285 EUR

NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.009 EUR

WILB XFRA SE0000950636 FABEGE AB SK 28,50 0.437 EUR

8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.078 EUR

D3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.018 EUR

ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.066 EUR

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.340 EUR

EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.220 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.250 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.220 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.300 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.350 EUR

HEN3 XFRA DE0006048432 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1.790 EUR

HEN XFRA DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 1.770 EUR

QS5 XFRA CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 4.030 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.050 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE WIND AG WA 14/19 0.031 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.611 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.163 EUR

BPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.009 EUR

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01 0.509 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.420 EUR