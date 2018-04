FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA00830C1095 AFRICAN QUEEN MINES LTD.

BB6 XFRA AU000000BBG6 BILLABONG INTL LTD.

XFRA US9004501071 TURTLE BEACH DL-,001

TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01

2F3 XFRA CA3381241007 FISSION 3.0 CORP.

KHZ1 XFRA KYG521531486 KANTONE HLDGS HD 5

XFRA CA37890L1085 GLOBAL REMOTE TECHNOLOG.