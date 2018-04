Der bundesweite Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst erreicht am Dienstag auch Berlin und Brandenburg. Besonders betroffen: der Berliner Flughafen Tegel. Rund 70 Inlandsflüge fallen hier aus, wie die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings mitteilten. In Brandenburg legen die Mitarbeiter mehrerer Stadtverwaltungen ihre Arbeit nieder.

Grund für die abgesagten Flüge in Tegel ist ein Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an den Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Bremen. "Der Ausstand hat am Morgen begonnen und wird wohl bis zum Abend dauern", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport in Frankfurt am Dienstag.

Auf der Strecke Berlin-Frankfurt wurden in beide Richtungen je 18 von 22 Lufthansa-Flügen annulliert. Von Berlin nach München und zurück wurden je 12 von 19 Flügen abgesagt. Eurowings strich außerdem von Köln-Bonn nach Tegel und in die Gegenrichtung je 9 von 14 Flügen.

Im Tarifkonflikt um die Bezahlung im öffentlichen Dienst bestreikt die Gewerkschaft Verdi an den vier Flughäfen vor allem die Bodenverkehrsdienste. An den einst staatlich betriebenen Flughäfen werden noch viele Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Zu Warnstreiks von ein paar Stunden bis zu einem ganzen Tag sind auch Beschäftigte von Bundesverwaltungen, Kliniken und Wissenschaftseinrichtungen in Berlin aufgerufen. Zu einer Kundgebung vor dem Bahnhof Friedrichstraße werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet.

Am Dienstagvormittag sind überdies in Brandenburg die Stadtverwaltungen Schwedt, Eberswalde, Prenzlau, die Kreisverwaltung Barnim und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde zum Ausstand aufgerufen.

Am Mittwoch sind Warnstreiks unter anderem in der Stadtverwaltung von Frankfurt/Oder, der Stadt- und Kreisverwaltung Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) sowie am Donnerstag in den Stadtverwaltungen Potsdam und Cottbus geplant.

Verdi will damit kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen. Die Gespräche sind am 15. und 16. April in Potsdam. Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Die Ausstände an den Flughäfen sollen auf Dienstag beschränkt sein. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb kündigten bis Freitag allerdings weitere bundesweite Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an. Betroffen sein sollen unter anderem Kitas, der Nahverkehr und die Müllabfuhr./hdm/DP/das

ISIN DE0008232125 DE0005773303

AXC0042 2018-04-10/07:19