Für die PU-Formteile werden Kunststoffe beziehungsweise Duroplaste wie PU, Silikon und Epoxidharze eingesetzt. Die Variationsbreite ist dabei enorm. Struktur, Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Raumgewicht, Härte, Größe - nahezu alles ist frei wählbar. So entstehen hochwertige und industrietaugliche Formteile, die bereits in den verschiedensten Branchen - zum Beispiel in der Automobil-, Elektro-, Medizin-, Energie- oder Lebensmittelindustrie - Anwendung finden als Isolationselement, Führung von Energieleitungen, Schallentkopplung oder Dichtung. Hergestellt werden die Formteile entweder im Nieder- oder Hochdruckverfahren. Beim ...

