Sie wird ab 2019 keine Vollversicherungen mehr anbieten, sondern sich nur noch auf teilautonome Lösungen fokussieren. In der Vollversicherung, die insbesondere vielen KMU-Kunden in BVG-Fragen einen Rundumschutz bietet, sei das Preis-Leistungs-Verhältnis in den letzten Jahren unvorteilhafter geworden, begründet die Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...