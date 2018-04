lastminute.com N.V. lanciert Teilrückkaufangebot für 15.8% ihres Eigenkapitals zu CHF 16 pro Aktie

Amsterdam / Chiasso, 10. April 2018 - lm group (das "Unternehmen"), ein führender europäischer Online-Anbieter in der Urlaubs- und Freizeitbranche, teilt mit, dass lastminute.com N.V. (der "Anbieter"), nach dem Placet der schweizerischen Übernahmekommission nun das Teilrückkaufangebot (Partial Self Tender Offer, PSTO) lanciert.

Merkmale des Teilrückkaufangebots

Gemäss dem Angebotspr ospekt erstreckt sich das Teilrückkaufangebot auf 2'193'395 Aktien des Aktienkapitals (die "Angebotsaktien"), die 15.83% des ausgegebenen Kapitals des Unternehmens entsprechen, zu einem Angebotspreis von CHF 16 netto in bar (der "Angebotspreis") pro angebotene Aktie (das "PSTO" oder " Angebot ").

Mit der Veröffentlichung dieses Angebotsprospekts heute, am 10. April 2018, steht das Angebot nach Ablauf der K arenzzeit für einen Zeitraum von zehn (10) Handelstagen zur Annahme offen , v om 25. April 2018 bis zum 9. Mai 2018 um 16.00 Uhr MEZ ("Angebotsfrist") und soll am 23. Mai 2018 abgeschlossen werden .

Wenn bis zum Ende der (möglicherweise verlängerten) Angebotsfrist mehr als 2'193'395 lastminute-Aktien gültig angedient werden, reduziert der Anbieter die Anzahl der angenommenen Aktien im Verhältnis zu 2'193'395 lastminute-Aktien. Aktionäre, die ihre Akti en angeboten haben, werden verpflichtet sein, eine solche reduzierte Anzahl von Lastminute-Aktien im Rahmen des Angebots zu verkaufen.

Das Angebot beinhaltet eine Prämie von + 7.74 % g egenüber dem Schlusskurs vom 9. April 2018. Es werden rund CHF 35.1 Mio. oder EUR 29.8 Mio. Mittel abfliessen (bei einem Wechselkurs CHF-EUR von 0.848).

Angebotsprospekt und weitere Informationen

Der Angebotsprospekt ist in deutscher, französischer und englischer Sprache auf der Website des Unternehmens (www.lastminutegroup.com) zur Verfügung gestellt. Er steht überdies kostenlos in den Büros des Unternehmens und des untenstehend genannten Finanzberaters zur Verfügung. Die Website des Unternehmens ist nicht Teil des Angebotsprospekts und wird auch nicht durch Bezugnahme in diesen eingebunden.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist einmal oder mehrmals auf höchstens 40 (40) Handelstage zu verlängern. Eine Verlängerung der Angebotsfrist nach vierzig (40) Handelstagen bedarf der vorherigen Zustimmung der Übernahmekommission.

Diese Mitteilung enthält ausgewählte zusammengefasste Informationen über das Teilrückkaufangebot und ersetzt in keiner Weise den Angebotsprospekt. Die Informationen in der vorliegenden Mitteilung sind nicht vollständig, und es werden weitere Informationen im Angebotsprospekt zur Verfügung gestellt.

Aktionären wird empfohlen, den Angebotsprospekt im Einzelnen durchzugehen und gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um sich bezüglich des Inhalts des Angebotsprospekts und des Teilrückkaufangebots selbst ein ausgewogenes Urteil zu bilden. Zudem sollten sich Aktionäre gegebenenfalls mit ihren Steuerberatern im Hinblick auf die steuerlichen Konsequenzen des Angebots ihrer Aktien im Rahmen des Teilrückkaufangebots austauschen.

Neue Helvetische Bank AG ist Manager des Angebots.

Finanzberater ist Kepler Cheuvreux SA. Kontakt: 112 Avenue Kleber, 75116 Paris, Frankreich. E-mail: (legal@keplercheuvreux.com: mailto:legal@keplercheuvreux.com)

Disclaimer

Die Informationen in dieser Pressemitteilung erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bezüglich weiterer Informationen wird auf den Angebotsprospekt verwiesen. Diese Mitteilung hat rein informativen Charakter und ist kein Angebot und keine Aufforderung, irgendwelche Wertpapiere zu kaufen oder zu veräussern, und ist keine Anlageberatung und kein Anreiz, sich in irgendwelchen Anlagetätigkeiten zu engagieren. Das Teilrückkaufangebot wird gemäss dem Angebotsprospekt und in keinem Rechtsraum unterbreitet, in dem das Unterbreiten des Teilrückkaufangebots oder dessen Annahme nicht mit den Wertpapiergesetzen oder anderen Gesetzen oder Bestimmungen dieses Rechtsraumes in Einklang stehen oder eine Registrierung, Genehmigung oder Anmeldung bei einer Aufsichtsbehörde erfordern würden, die nicht ausdrücklich in den Bedingungen des Angebotsprospekts berücksichtigt wurde.

Über(lm group: http://www.group.lastminute.com/)

lastminute.com gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der Online-Reisebranche und betreibt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Mio. Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse suchen und buchen. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als relevantes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. (lastminute.com N.V: http://www.group.lastminute.com/). ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.