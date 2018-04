Medienmitteilung 10. April 2018, 07.00 Uhr

Ertragswachstum im zweiten Halbjahr 2017 holt Rückstand partiell auf

Umsatz 2017 mit CHF 384 Mio. auf Vorjahresniveau

Mit positiver Dynamik aus der Talsohle in Q4 2017

Einmalige Anlaufkosten der neuen Produktionsanlagen in Deutschland

Betriebskostensenkungen kompensieren teilweise tieferen Bruttogewinn

EBITDA 2017 sinkt leicht um CHF 2.0 Mio. auf CHF 40.8 Mio., jedoch mit positivem Ertragswachstum von +5.7% im zweiten Halbjahr

Konzern-Gewinn von CHF 20.2 Mio. ergibt attraktive Gewinnmarge von 5.3%

Unverändert solide Bilanz und steigender freier Cashflow

Gelungener Start ins 2018: Umsatz im ersten Quartal +9.5%

Key-Account Geschäft bremste temporär, zweites Halbjahr mit Wachstum

Die organische Umsatzentwicklung im Laufe des Jahres 2017 war massgeblich beeinflusst durch vorübergehend tiefere Umsätze mit einigen Key-Account-Kunden, welche seit Herbst 2017 wieder zunehmend beliefert werden. Die Umsätze in Lokalwährungen je Quartal zeigen dabei die positive Umsatzdynamik im Geschäftsjahr 2017, welche durch das zurückgewonnene Key-Account-Geschäft verstärkt wird: Q1: -3.7%, Q2: -3.2%, Q3: -1.3%, Q4: +1.6%. Daraus ergibt sich ein organischer Umsatzrückgang in 2017 von insgesamt -1.7%. Verbunden mit einem positiven Währungseffekt von +1.4% wurde ein ausgewiesener Umsatz von CHF 384.0 Mio. fast auf Vorjahresniveau (CHF 385.2 Mio.) erreicht, womit der Umsatzrückstand aus dem ersten Halbjahr annähernd aufgeholt werden konnte. Auf Ertragsstufe EBITDA konnte im zweiten Halbjahr 2017 wieder ein Wachstum von +5.7% erzielt werden, was jedoch den grossen Rückstand aus dem ersten Halbjahr von -12.7% nicht vollständig auszugleichen vermochte.

Deutschland mit Einmalkosten belastet, Segment EAST im Aufwind

Insgesamt schwach war die Umsatzentwicklung 2017 im grössten Ländersegment Deutschland mit einem Rückgang in Lokalwährung von -3.0%. Dies ist jedoch auf das belastende erste Halbjahr zurückzuführen (-5.4%), während das zurückgewonnene Key-Account-Geschäft ab dem 4. Quartal wieder zu einer sehr positiven Entwicklung führte. Trotz gutem operativen Kostenmanagement mit tieferen Betriebskosten konnte die Ertragskraft aufgrund der einmaligen Anlaufkosten der neuen Produktionsanlagen nicht gehalten werden. Die EBITDA-Marge auf dem Gesamtumsatz sank von 8.6% im Vorjahr auf 8.2% in 2017. Mit der Inbetriebnahme einer der modernsten Produktionsanlagen für Trockenmischprodukte per September 2017 wurde in Radolfzell ein neuer Produktionsstandard für die Zukunft gesetzt. Diese Investition von CHF 35 Mio. hat die Kapazität deutlich erhöht, die Stückkosten gesenkt und erfüllt die höchsten Qualitätsansprüche.

Im Ländersegment Schweiz/Übriges Westeuropa lag der organische Umsatz insgesamt auf Vorjahresniveau. Positive Beiträge kamen aus Holland, Spanien und Österreich, während die Schweiz durch weiterhin sinkende Gastronomie-Umsätze rückläufig war. Die EBITDA-Marge auf dem Gesamtumsatz im Segment sank von 12.0% auf 10.8% im Geschäftsjahr.

Erfreulich entwickelte sich weiterhin das Segment Osteuropa (EAST: Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn) mit einem organischen Umsatzwachstum von +1.8%. Verbunden mit nur leicht gestiegenen Betriebskosten führte die damit erzielte bessere Auslastung zu einer deutlichen Erhöhung des EBITDA und einer Steigerung der EBITDA-Marge auf den Gesamtumsatz von 10.5% auf neu 11.6%.

Gehaltene Bruttomarge, reduzierte Betriebskosten

Die organische Bruttomarge lag insgesamt auf Vorjahresniveau, wobei einerseits der Mixeffekt mit einem geringeren Anteil an Handelswaren und vereinzelte Preiserhöhungen positiv wirkten, andererseits die leicht höheren Rohstoffpreise negativ. Die Betriebskosten konnten insgesamt in der Gruppe unter das Vorjahresniveau gesenkt werden. Der Personalaufwand erhöhte sich zwar währungsbereinigt leicht um +0.5%, beeinflusst durch Mehrarbeit in der Produktion aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Produktionsanlagen und tarifliche Lohnerhöhungen in Deutschland. Der sonstige betriebliche Aufwand reduzierte sich jedoch währungsbereinigt deutlich, vor allem in den Bereichen Marketing-, IT- und Verwaltungskosten. In 2017 fällt zudem ein ausserordentlicher Aufwand an, welcher die Projektaufwendungen, vor allem im Bereich für Rechtsberatung, für das öffentliche Kaufangebot von Bell Food Group umfasst. Insgesamt sinkt der Konzerngewinn um CHF -2.1 Mio. auf CHF 20.2 Mio. Die Gewinnmarge 2017 beträgt damit 5.3% vom Umsatz.

Unverändert solide Bilanz, gute Eigenkapitalrendite, höherer freier Cashflow

Die Konzernbilanz weist keine wesentlichen organischen Veränderungen aus, jedoch einen positiven Währungseffekt von +8% aufgrund der deutlich gestiegenen Stichtagskurse. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich erfreulich von 53.7% im Vorjahr auf 57.8% per Ende 2017. Der Verschuldungsfaktor (Nettoverschuldung/EBITDA) blieb konstant bei 1.8. Die erzielte Rendite auf dem Eigenkapital 2017 beträgt 12.1%. Trotz sinkendem Geldfluss aus Betriebstätigkeit führten die merklich tieferen Investitionen dazu, dass im Geschäftsjahr ein erhöhter freier Cashflow von CHF 13.4 Mio. resultierte.

Generalversammlung vom 16. Mai 2018

Am 16. Mai 2018 wird eine ordentliche Generalversammlung durchgeführt. Alle Inhaber von Hügli Aktien können an der Generalversammlung teilnehmen und sind stimmberechtigt, unabhängig davon, ob sie ihre Aktien bereits Bell Food Group angedient haben.

Bis zum Vollzug des öffentlichen Kaufangebots, voraussichtlich am 25. Mai 2018, stellen sich die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine Wiederwahl zur Verfügung. Mit Wirkung ab Vollzug des öffentlichen Kaufangebots treten die bisherigen Mitglieder mit Ausnahme des Vertreters der Inhaberaktionäre zurück. Der Vertreter der Inhaberaktionäre tritt nach Vollzug der gerichtlichen Kraftloserklärung (Squeeze-Out-Klage) bzw. der Löschung der Gesellschaft als Folge der Barabfindungsfusion (Squeeze-Out-Fusion) oder Absorptionsfusion (Bell-Fusion) zurück. Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats werden drei Vertreter der Mehrheitsaktionärin Bell Food Group, Hansueli Loosli, Lorenz Wyss und Marco Tschanz, beantragt. Bell Food Group AG vertritt aktuell über 67% der Stimmrechte.

Der offerierte Kaufpreis von CHF 915 pro Inhaberaktie beinhaltet bereits die Dividende, womit an der Generalversammlung keine Dividendenzahlung beantragt wird. Bell Food Group beabsichtigt, nach dem Vollzug die Hügli Aktie von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren, sofern über 75% der Stimmrechte an Hügli kontrolliert werden.

Gelungener Start ins 2018

Im ersten Quartal 2018 konnte ein Umsatzwachstum zur Vorjahresperiode von +9.5% erzielt werden (wähungsbereinigt: +1.6%). Besonders erfreulich waren dabei die hohen Beiträge der Key-Account-Divisionen Food Ingredients und Customer Solutions.

Finanzkennzahlenin Mio. CHF 2017 2016 Veränderung Umsatz 384.0 385.2 -0.3% EBITDA 40.8 42.8 -4.7% in % des Umsatzes 10.6% 11.1% EBIT 25.6 28.6 -10.4% in % des Umsatzes 6.7% 7.4% Konzerngewinn 20.2 22.3 -9.2% in % des Umsatzes 5.3% 5.8% Geldfluss Betriebstätigkeit 30.0 38.4 -21.8% Geldfluss Investitionstätigkeit -16.6 -38.7 -57.1% 31.12.2017 31.12.2016 Betriebliches Netto-Vermögen 275.6 252.3 +9.2% Eigenkapital 184.7 157.5 +17.3% in % der Bilanzsumme 57.8% 53.7% Nettoverschuldung 72.8 75.4 -3.5% Nettoverschuldung/EBITDA 1.8 1.8

Termine

13. März bis 25. April 2018 Angebotsfrist zur Andienung der Hügli Inhaberaktien zu CHF 915 je Aktie an Bell Food Group AG 3. Mai bis 17. Mai 2018 Voraussichtliche Nachfrist zur Andienung der Inhaberaktien 16. Mai 2018 16.00 Uhr: Generalversammlung, Seeparksaal, Arbon Alle Aktionäre, welche Ihre Aktien bereits angedient haben, können an der Generalversammlung teilnehmen und sind stimmberechtigt. Der Kaufpreis von CHF 915 beinhaltet bereits die Dividende, womit keine Dividendenzahlung beantragt wird. 25. Mai 2018 Vorraussichtlicher Vollzug der Transaktion, mit anschliessender Dekotierung der Hügli Aktie von der SIX Swiss Exchange

Für weitere Auskünfte:

Andreas Seibold, CFO, Tel. +41 71 447 22 50, (andreas.seibold@huegli.com: mailto:andreas.seibold@huegli.com)

Hügli hat den Geschäftsbericht 2017 heute um 07.00 Uhr online veröffentlicht auf: (http://www.huegli.com/de/investor-relations/ergebnisse-berichte: http://www.huegli.com/de/investor-relations/ergebnisse-berichte)

Weitere Finanzinformationen, Informationen zur Corporate Governance und Angaben zu der an der Schweizer Börse kotierten Aktie (SIX Swiss Exchange: HUE / Valorennummer 464795) befinden sich auf unserer Investor Relation Website: (http://www.huegli.com/de/investor-relations: http://www.huegli.com/de/investor-relations)

Hügli - Kulinarik. Kreativität. Schnelligkeit.

Die seit 2018 zur Bell Food Group gehörende Hügli wurde 1935 in der Schweiz gegründet und ist heute eines der führenden europäischen Lebensmittelunternehmen im Bereich der Entwicklung, der Produktion und des Marketings von Trockenmischprodukten im Convenience-Segment wie Suppen, Saucen, Bouillons, Fertiggerichten, Desserts, funktionalen Nahrungsmitteln sowie Feinkost-Spezialitäten. Hügli beliefert die Küchen der professionellen Ausserhausverpflegung (Food Service), stellt Produkte für Markenunternehmen und den Lebensmitteleinzelhandel her (Customer Solutions), ist mit geschmacksgebenden Halbfabrikaten Geschäftspartner von Lebensmittelproduzenten (Food Ingredients) und vertreibt eigene Marken, vorwiegend in Bio-Qualität, an Konsumenten (Consumer Brands). Über 1'500 Mitarbeitende in 11 Ländern verbinden Hügli direkt mit seinen Kunden und erzielen einen Jahresumsatz von über CHF 380 Mio. (EUR 340 Mio.).