Die Zuverlässigkeit elektronischer Produkte steht und fällt mit dem korrekten Zusammenspiel von Materiallogistik, Fertigungsprozess und korrekter Bestückung. Kaum ein Serienprodukt muss in so unterschiedlichen Losgrößen so schnell und so kostengünstig produziert werden wie eine elektronische Baugruppe. Der immense Kostendruck fordert höchste Anlageneffizienz und optimale Prozessschritte. Weil jedes Fertigungsteam eigene Herausforderungen zu meistern hat, will der Hersteller und Lösungsanbieter sowohl mit individuellen und passgenauen Angeboten als auch mit offenen Themenveranstaltungen und Workshops aufwarten. Dabei geht es um den gesamten SMT-Fertigungsprozess, mit den Eckpfeilern Drucken, Inspizieren, Bestücken und Reflowlöten. Die Experten von ASM untersuchen gemeinsam mit den Anwendern die Machbarkeit von Spezialprozessen. Neue Bauelementtypen und Bauformen lassen sich durch Testbestückungen und Testfertigungen auf Leiterplatten durchführen. Das großzügig bemessene Center of Competence (CoC) ...

