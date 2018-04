EXCHANGE NOTICE, 10 APRIL 2018 SHARES



VAISALA CORPORATION: RIGHT TO SHARE ISSUE WITHOUT PAYMENT



The share of Vaisala Corporation is traded without right to share issue without payment as of 11 April 2018 presuming that the General Meeting decides on the share issue without payment on 10 April 2018.



Identifiers of Vaisala Corporation's A-share:



Trading code: VAIAS ISIN code: FI0009900682 Orderbook id: 24388 Ratio: 1:1 (14 829 033 new A-shares will be given for one old A-share) Ex-date: 11 April 2018 Record date: 12 April 2018



The orderbook VAIAS will be flushed on 10 April 2018 after market close.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaqomx.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 10.4.2018 OSAKKEET



VAISALA OYJ: OIKEUS MAKSUTTOMAAN OSAKEANTIIN



Vaisala Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena ilman oikeutta maksuttomaan osakeantiin 11.4.2018 alkaen edellyttäen, että yhtiökokous päättää maksuttomasta osakeannista 10.4.2018.



Vaisala Oyj:n A-osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: VAIAS ISIN-koodi: FI0009900682 id: 24388 Suhde: 1:1 (14 829 033 uutta A-osaketta annetaan yhtä vanhaa A-osaketta kohti) Irtoamispäivä: 11.4.2018 Täsmäytyspäivä: 12.4.2018



Tarjoukset osakkeen VAIAS tarjouskirjasta poistetaan markkinoiden sulkeuduttua 10.4.2018.



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaqomx.com, +358 9 6166 7260