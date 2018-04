Nach der Rede des chinesischen Präsidenten Xi liegen die asiatischen Märkte im Plus. Auch für den Dax dürfte es nach oben gehen.

Chinas jüngste Pläne in der Handelspolitik haben am Dienstag die japanischen Börsen beflügelt und lassen auch Dax-Anleger vorbörslich hoffen. Präsident Xi Jinping versprach zur Erleichterung der Märkte eine Senkung von Importzöllen unter anderem auf Autos sowie den Schutz geistigen Eigentums ausländischer Firmen.

US-Präsident Donald Trump hatte noch am Sonntag erklärt, dass er mit Zugeständnissen der Volksrepublik rechne. Der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte den Aktienhandel zuletzt belastet. Nun stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio um 1,1 Prozent auf 21.913 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,9 Prozent auf 1740 Zähler. Das deutsche Leitindex wird vorbörslich bei 12.375 Punkten gehandelt, mehr als 100 Punkte mehr als zum Handelsschluss am Montag.

Gefragt waren in Asien vor allem die Titel japanischer Autohersteller: Toyota und Nissan verteuerten sich um jeweils etwa zwei Prozent, Mazda um ein Prozent. Dollar und Euro legten nach Xis Rede jeweils rund 0,4 Prozent zu: Die US-Devise wurde zu 107,25 Yen gehandelt, die europäische Gemeinschaftswährung ...

